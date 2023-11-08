العثور على جثمان مسن غريق في ترعة بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، على جثمان مُسن غريق داخل ترعة أسفل كوبري أبوطرطور بقرية الجزيرية، التابعة لمركز قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من هيئة الإسعاف يفيد بالعثور على جثة مُسن غريق داخل ترعة في قرية الجزيرية بمركز قنا.

وبالفحص تبين العثور على جثمان "مصطفى.ع.إ، يبلغ من العمر 82 عامًا، تم انتشاله وتقرر نقلها إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.