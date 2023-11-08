غدا.. افتتاح مسرحية "نور في عالم البحور" على مسرح متروبول

يفتتح رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج خالد جلال غدًا الخميس العرض المسرحي "نور فى عالم البحور"، وذلك في تمام السابعة مساءً على مسرح متروبول.

تفاصيل العرض المسرحي "نور في عالم البحور"

العرض المسرحي بطولة النجم محمد عادل، ألحان المهدي، سيد جبر، راندا إبراهيم، محمد سعداوي، أحمد أوسكار، خالد سعداوي، محمد عبد الفتاح، أحمد حلمي، ومن تأليف وأشعار محمد زناتى، ومن إخراج شادي الدالي، وموسيقى وألحان هانى شنودة، ديكور عمرو الأشرف، ملابس مروة عودة، استعراضات مناضل عنتر، ماسكات حنا حبشي، أعمال نحت مصطفى فكرى، ومن إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة المخرج عادل الكومي، وهو ضمن خطة العروض المسرحية للبيت الفنى للمسرح التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومى بالعتبة.