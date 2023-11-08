إنطلاق فاعليات الجلسة الخامسة للخطة الاستثمارية بأولاد نجم بنجع حمادي

نظمت الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، جلسة المشاركة المجتمعية للخطة الاستثمارية باولاد نجم بقنا.

وقام مصطفى يوسف سكرتير القرية، بإفتتاح الجلسة بكلمة ترحيب بجميع الضيوف، جاء ذلك بحضور كلا من بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام، ومسئول المشاركة المجتمعية، ورجب ابو الوفا عبيد مدير التخطيط، وامانى صلاح مدير شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى .

وتم عقد جلسة التشاور الخاصة باحدى القرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى وكانت بقرية اولاد نجم القبلية ، وذلك للمشاركة الفعالة بين المواطنين لوضع المقترحات و الرؤى فى اهم المشاريع بنجع حمادى والجارى تنفيذها بزمام القرية، وايضا للاستماع لما تم تنفيذه من بنود الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣م ومقترحات الحضور لوضعها بخطة العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤م.

يأتى ذلك ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولى، جاء ذلك بحضور عددًا من المواطنين بقرية اولاد نجم القبلية وبعض اعضاء منتدى التنمية المحلية التابعين للقرية ومسئولى التخطيط والعلاقات العامة بالقرية .

وفى النهاية تم فتح باب النقاش لاهم المشكلات والقضايا والمشروعات التى تهم المواطن النجعاوى، ومن اهمها الرصف ومياه الشرب والصرف الصحى والانارة واصلاح الكشافات واستبدال المعطل منها، فضلاً عن عمل حنفيات حريق بالشوارع الضيقة بالقرية وزيادة الكثافة الطلابية بمدارس القرية وتكثيف اعمال النظافة بالقرية بالاضافة الى عمل مطبات صناعية ببعض الشوارع الحيوية التى تمثل خطورة على الاهالى بزمام القرية، كما اوصوا بتغير خطوط المياه القديمة المتهالكة باخرى جديدة وضعف المياه ببعض المناطق وتغطية وتبطين بعض الترع .