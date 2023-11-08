مدير تعليم أبوتشت يتفقد انتظام الدراسة والانضباط الإداري بالمدرسة الثانوية بنات

أجري الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، اليوم الأربعاء ٨ نوفمبر الجاري، يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن بالإدارة، جولة تفقدية لمدرسة ابوتشت الثانوية بنات لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري، يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التي تجريها قيادات التعليم بأبوتتت لاستكشاف المشكلات والعقبات التي تواجه العملية التعليمية وإيجاد الحلول المتاحة والمبتكرة لها، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا .

وتفقد مدير عام الإدارة حجرات الفصول والأنشطة والمعامل والحديقة المدرسية وتجاذب الاحاديث مع الطالبات وحثهم علي الاستذكار الجيد للدروس اولا بأول، مؤكدا علي أهمية التسلح بالعلم باعتباره السبيل الي تحقيق مستقبل أفضل . و تابع سجلات الإدارة المدرسية وموقف استلام الكتب المدرسية وقوائم الفصول والجدول المدرسي.

وشدد علة تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لجذب الطالبات داخل المدرسة ومجابهة الدروس الخصوصية ودمج دروس قناة مدرستنا، ضمن البرنامج الدراسي وتسجيل الحصص من القناة وعرضها علي الطالبات بالإضافة إلى الإعلان عن مجموعات الدعم المدرسي داخل المدرسة وعن قناة مدرستنا للطلاب لتحقيق قدر اكبر من الإستفادة لجميع الطالبات.

وأشاد المدير العام، بالانضباط الإداري الذي تشهده المدرسة ومستوي النظافة والحديقة المدرسية من زراعة العديد من الاشجار والشتلات الجديدة في مختلف أركان المدرسة للحفاظ علي بيئة نظيفة خالية من الملوثات .

وفي ختام جولته قدم خالد معبد مدير المدرسة نيابة عن هيئة التدريس والعاملين شهادة تقدير لمدير عام الإدارة لجهودة المبذولة في خدمة الحقل التعليمي بأبوتشت.