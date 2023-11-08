الأهلي وبرشلونة .. تفاصيل المواجهة التاريخية المرتقبة بمونديال اليد

في مواجهة تاريخية مرتقبة ، يلتقي الأهلي نظيره برشلونة الإسباني في تمام السادسة مساء غد الخميس ، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد ، والتي تستضيف السعودية فعالياتها.





كان الأهلي قد حسم التأهل إلى البطولة بوصفه بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس السوبر الأفريقي 2023، بينما يشارك فريق برشلونة ببطاقة دعوة خاصة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

ولم يخض الفريق الإسباني مواجهته الأولى بالبطولة ، بينما خاض الأحمر المباراة الأولى أمام النور السعودي بالأمس وانتهت بتفوقه.

ومن المقرر أن تنقل مواجهة الأهلي وبرشلونة ، ومباريات سوبر جلوب كرة اليد على شبكة قنوات السعودية الرياضية.

تفاصيل التأهل إلى الدور التالي ..

وتشير اللوائح التنظيمية للبطولة إلى تأهل المتصدر إلى منافسات الدور نصف النهائي، بينما يخوض الفريق صاحب الوصافة مواجهات ترتيبية على المراكزمن الخامس إلى الثامن.

ويأتي الفريق صاحب الترتيب الأخير بالمجموعة منافسًا على المراكز من 9 إلى 12.



وتأتي قائمة الأهلي في مونديال الأندية كما يلي :

“عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - إسلام راضي - عبدالرحمن فيصل- عمر خالد حسانين”.