سلة الأهلي يواجه هيئة قناة السويس بدوري المحترفين

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي في مباراة هامة مساء اليوم نظيره هيئة قناة السويس في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصراً وتقام على صالة نادي المقاولون العرب، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

وشهد المران الأخير للفريق تركيزا كبيرا من جانب الإسباني اوجستي بوش المدير الفني على التدريبات التخصصية وسرعة نقل الكرة واستعادتها بشكل سليم.

يد الأهلي في المونديال ..

وتمكن لفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي من الفوز على النور السعودي، في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في مدينة الدمام بالسعودية.

وقدم الفريق الأحمر عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب خلال مباراة الأمس، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 38-20.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع برشلونة الإسباني غد الخميس في الجولة الثانية من الدور الأول للبطولة.

وقدم محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي، التهنئة للاعبين بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق في ضربة البداية بالبطولة.

يذكر أن الأحمر يشارك في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني.