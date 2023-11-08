شالوم الرياضي.. محاولة تجميل اليهودي في سينما الثلاثينات

شالوم ممثل مصري كوميدي، ولد في 8 نوفمبر 1900 وتوفى في روما في 12 يوليو 1973م، لمع في الثلاثينات بعدما قدمه المخرج توجو مزراحي للجمهور من خلال مجموعة أفلام تحمل اسمه، محاولة منه لكشف الجانب الفكاهي من خلال حياة شاب يهودي، وإثبات أن اليهودي إنسان عادي، لا تلتصق به صفة البخل، أو أنه يتحدث بطريقة غريبة، أو أي من الصفات المختلفة، وكان شالوم أول ممثل يقوم ببطولة أفلام تحمل اسمه مثل "شالوم الرياضي"، "شالوم الترجمان"، وبعده إسماعيل ياسين.

شالوم الرياضي

5001 فيلم صامت بطولة شالوم

وهو الفنان اليهودي الوحيد الذي ظهر طيلة الوقت بشخصية اليهودي، عكس الممثلين اليهود الذين انغمسوا في تقديم أدوار متعددة، ولم يحصروا نفسهم في نمط أو ديانة محددة، وجسد شالوم دور صامت، في فيلم 5001، وهو فيلم مصري من إخراج توجو مزراحي، الذي كتب القصة والسيناريو أيضًا، ويروي الفيلم قصة شاب يعاني من حياته في ظل الفقر والحاجة ويعتقد أن حياته سوف تصبح رائعة إذا نال نصيب من الثراء. وتحدث المعجزة وتفوز ورقة "اليانصيب" التي اشتراها عفوياً وكان رقمها هو عنوان الفيلم "5001"، وتبدأ المشاكل تنهال على الشاب حديث الثراء وتصبح حياته جحيم لا يطاق ويتمنى العودة لسابق العهد عندما كان فقيرا ولكن بلا مشاكل.

فيلم 5001

ولكن لم تستمر نجومية شالوم كثيرًا، وخفت نجوميته وابتعد عنه المنتجون والمخرجون حتى المخرج الذي اكتشفه وكان صديقه توجو مزراحي، تخلى عنه وأخرج لعلي الكسار الذي ذاع صيته من خلال المسرح ودخل السينما نجمًا بعدد من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا وأصب هو نجم الشباك، وقد توفى شالوم في عام 1948 عن عمر يناهز 48 عامًا، بعدما رفض الهجرة لإسرائيل، وسافر إلى روما، ومن المفارقات أنه توفي يوم إعلان قيام دولة إسرائيل.