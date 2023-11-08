وزير البترول يترأس اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية قطاع البترول تولي أهمية قصوى للمسؤولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين شركات القطاع وشركائه في أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المصري، لافتًا إلى أن هذه المساهمات جزء أساسي من استراتيجية الوزارة، وتمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسؤولية المجتمعية.

وأضاف الملا أن محاور عمل استراتيجية القطاع للمسؤولية المجتمعية تشمل مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة، ومشروعات حماية البيئة، ويتم متابعة تلك المشروعات من خلال مجموعات العمل بالوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة.

وخلال الاجتماع تابع الوزير أهم المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الخدمة المجتمعية فى محافظات مصر المختلفة ونطاق عمل شركات القطاع، موضحًا أنه تم تخصيص إدارة بكل شركة من شركات القطاع مختصة بالمسؤولية المجتمعية.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركات القابضة وهيئة الثروة المعدنية وقيادات الوزارة ومسؤلوا الخدمة المجتمعية بالقطاع.