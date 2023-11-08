الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: المساواة بين الجنسين في ورش بـ7 محافظات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 أعلنت وزارة العمل في بيان لها، عن افتتاح ورشة عمل حول بيئة العمل اللائقة للجنسين، تنسيقًا مع منظمة العمل الدولية، افتتحتها منال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وذلك على مدار يومين متتاليين، ضمن سلسلة من ورش العمل التى تهدف إلى نشر دليل التفتيش الذي يراعي المساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع وذلك في إطار التعاون القائم بين مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين" ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل، وتتضمن الورشة يومًا تدريبيًا لمفتشي العمل والسلامة وأعضاء وحدة المساواة بين الجنسين بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وجنوب وشمال سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، حول دليل التفتيش، والتركيز على مناقشة مدونة السلوك الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في مكان العمل.

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وأوضحت الوزارة فى بيانها أن منال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، نقلت تحيات الوزير حسن شحاتة، وزير العمل إلى السادة الحضور والمشاركين، واهتمامه وحرصه البالغ على متابعة عمل المفتشين من أجل خلق بيئة عمل مواتية ومراعية للمساواة بين الجنسين، وحماية المرأة داخل مكان العمل، كما أثنت على التعاون القائم بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة ومنظمة العمل الدولية وشكرت المنظمة على التعاون المثمر فى مختلف المجالات، وأشادت بالجهد المبذول من خلال وحدات المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهدافها..

كما تقدمت شيرين زايد، مدير المشروع، بالشكر والتقدير للحضور وأشارت إلى المخرجات التى نتجت عن التعاون بين المشروع ووحدة المساواة بين الجنسين والتى كان أهمها الدليل الإرشادي للمساواة بين الجنسين.. شارك بالورشة عدد من مدربين وحدات المساواة بين الجنسين في المحافظات ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب السيد الوزير وعضو الوحدة المركزية بالوزارة..


 

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