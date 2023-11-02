وزارة العمل تختتم فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ

اختتمت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية، بمقر شركة دسوق للبترول "دسوكو" بحضور ممثلي شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وجامعة كفر الشيخ والمؤسسات الصحية والتعليمية وشركات البترول العاملة بالمحافظة، وممثلي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، والعاملين بالمديرية.

ويأتي ذلك في إطار حرص المديرية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالتواجد المستمر في مواقع العمل والإنتاج لتقديم التوعية والتوجيه اللازمين لمسؤولي السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لضمان بيئة عمل آمنة من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى مختلف المنشآت العاملة فى المحافظات وذلك للحماية والوقاية من مخطار بيئات العمل المختلفة والحفاظ على صحة العاملين والمترددين والمنشآت فى آن واحد لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي.

وقال حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، إن الفعاليات الختامية لأسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تضمنت تكريم الشركات والمنشآت المشاركة في أسبوع السلامة والصحة المهنية، وعدد من المتميزين في مجال السلامة والصحة المهنية في المنشآت ومنظمي الفعاليات، كما حصلت شركة دسوق للبترول على جائزة المركز الأول ضمن تقييم المنشآت في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وقدم مدير المديرية، الشكر والتقدير لجميع المنشآت المشاركة وجميع مسؤولي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لإهتمامهم بتحسين الأدوار المنوطة بهم وفق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على العمال الذين هم سواعد تحقيق تنمية الدولة المصرية وتقدمها، مؤكدًا استمرار الوزارة والمديرية فى القيام بمهامها نحو توعية كافة العاملين بمختلف القطاعات باهمية توفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق المعايير الدولية حفاظاً على مقدرات الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة.