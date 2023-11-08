مطار العريش الدولي يستقبل 6 طائرات محملة بـ227 طنًا من المساعدات لغزة

وصل مطار العريش الدولي 6 طائرات محملة بـ227 طنًا من المساعدات لقطاع غزة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية المتنوعة خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة شمال سيناء محمد سليم سلام - في بيان اليوم الأربعاء إن من بين الطائرات التي وصلت للمطار خلال الساعات الماضية 3 طائرات من دولة الإمارات محملة بـ 45 طنًا من المستلزمات الطبية، وطائرة من الكويت محملة بـ 32 طنًا من المواد الغذائية، وطائرة من باكستان محملة بـ 84 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وطائرة من الاتحاد الأوروبي محملة بـ5 طنا من المستلزمات الطبية.

وأوضح سلام أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 96 طائرة حملت عدة آلاف من أطنان المساعدات المتنوعة، حيث تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار إلى أن المساعدات التي حملتها الطائرات مقدمة من 28 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة إقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف المجهزة.