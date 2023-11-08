حضّري ستيك الفلفل الملون لرجيم صحي

تحرص المرأة على الوصول للوزن المثالي الذي يجعلها صاحبة القوام الممشوق والرشيق في أعين زوجها لذا تفضل ممارسة الرياضة والثبات على نظام غذائي صحي.

ويعد طبق الستيك من أفضل الاطباق المفيدة لنظام الصحي الذي يساعد المرأة على أنقاص الوزن لفوائده متعدده ومذاقه الذكي.

طريقة تحضير ستيك الفلفل الملون بخطوات سهلة وبسيطة

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير ستيك الفلفل الملون لرجيم صحي بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الستيك : نصف كيلو (مقطع شرائح طولية)

- زيت الزيتون : ملعقتان صغيرتان

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم، مقطع إلى شرائح رقيقة)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- مرق اللحم : كوب (لحم البقر)

- صلصة الصويا : ربع كوب (الخفيفة)

- سكر : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكرفس : عود (مقطع إلى شرائح)

- فليفلة خضراء : 1 حبة (مقطعة إلى شرائح رقيقة)

- الفليفلة الحمراء : 1 حبة (مقطعة إلى شرائح رقيقة)

- الفليفلة الصفراء : 1 حبة (مقطعة شرائح رقيقة)

- طماطم : 2 حبة (متوسطة الحجم، مقشرة، ومقطعة إلى أسافين)

- نشاء الذرة : ملعقتان صغيرتان

- ماء بارد : ربع كوب

طريقة التحضير

1. يقطع الستيك إلى شرائح بطول 3 انش وعرض ربع انش.

2. يسخن قدر ملعقة زيت واحدة في مقلاة.

3. يضاف البصل والثوم مع التقليب حتى استواء البصل، لحوالي 4 أو 5 دقائق.

4. تتم إزالتها بملعقة مسطحة.

5. تتم إضافة الزيت المتبقي وقلي الستيك حتى يحمر.

6. يزال بملعقة مسطحة.

7. يضاف المرق وصلصة الصويا والسكر والفلفل المطحون إلى المقلاة ويقلب جيداً.

8. يرجع الستيك والبصل والثوم إلى المقلاة ويترك على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة.

9. تتم إضافة الكرفس والفليفلة الحلوة والطماطم.

10. يغطى المزيج ويطهى حتى يطرى الكرفس والفليفلة لحوالي 5 دقائق.

11. يحل نشا الذرة في الماء البارد.

12. يضاف مع التحريك باستمرار حتى يثخن الخليط لحوالي دقيقتين.