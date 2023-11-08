استشاري طب نفسي: أطفال فلسطين ضحايا وأبطال.. والهجمات تزيدهم كرهًا للصهاينة

أكد الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن للحرب تأثير نفسي كبير على الأطفال ولكن تزيدهم قوة وكره للعدو الصهيوني، وأنهم ضحايا وأبطال تلك الحرب، موضحًا أن للصهاينة معتقدات دينية خاطئة ويعتقدون أن العرب أعدائهم وسوف تمحوها من التاريخ، وبالتالي يقوم جيش الاحتلال بحملات الإبادة للخلاص من الشعب الفلسطيني.

أطفال غزة

وأضاف «فرويز» في تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الحرب لها تأثير كبيرة على الأطفال يختلف طبقًا لعدة معايير، أهمها إذا كان الطفل فقد أحد من أبويه في الحرب، أو طفل أخر فقد جاره أو زميله، وهل شاهد القصف بعينه فكل هذا يؤدي إلى انعكاسات على شخصية الأطفال ويزيدوهم كرها للكيان الصهيوني وأن الصهاينة يعتمدون استهداف الأطفال لإنهاء القضية الفلسطينية.

كما أكد أن الصهاينة تسببوا في حدوث اضطرابات في الأكل والنوم والاكتئاب لأهل غزة حيث أنهم منعوا دخول المساعدات لتجويعهم وأن الصهاينة يقومون بالقصف الليلي لإضراب نومهم، مشيرًا إلى أن كل هذه الأفعال تزيد الأطفال قوة وتقتل عندهم الرغبة في الحياة وتزيد من رغبة الاستشهاد والانتقام منهم.