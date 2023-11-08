أرسنال ضد إشبيلية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة بدوري أبطال أوروبا

يتقابل فريقا أرسنال الانجليزي ونظيره إشبيلية الاسباني، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة أرسنال و إشبيلية في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

وتقرر انطلاق صافرة مباراة أرسنالونظيره إشبيلية في دوري أبطال أوروبا علي ملعب الإمارات، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، فيما تذاع المباراة عبر قناة بى ان سبورتس 3 اتش دي.

وحقق فريق أرسنال الانتصار علي إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف، بالجولة الثالثة من دور المجموعات التى جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويقع فريق أرسنال ونظيره إشبيلية، بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، رفقة آيندهوفن الهولندي ولانس الفرنسي.