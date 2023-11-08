خبير: استهداف الأطفال سلاح ذو حدين وإسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة لتهجير الفلسطينيين

قال الدكتور محمد عبد العزيز الخبير التربوي، إن الحرب على غزة وقصف المنشآت والمنازل، لها تأثير كبير على الأطفال الفلسطينين، وأن هذا التأثير سلاح ذو حدين، فعند مشاهدة الأطفال الانفجارات والقصف الصهيوني، ينتابهم الخوف ويكون لها تأثير على التركيبة النفسية لهم وينمو على كراهية الصهاينة ويعزز عندهم دافع الانتقام.

أطفال غزة

وأكد عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الحرب على غزة حرب عقائدية قامت بفكر عقائدي واغتصبوا الأرض بناءًا على معتقدات خاطئة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يخشى الحرب وجها لوجه قائلًا: «مبيقدرش يواجه لازم يحارب من وراء جدار».

وأضاف أنه عند تعرضهم لضربات موجهة من قبل المقاومة فإنهم يلجأون لقصف المدنيين وقتل الأطفال والنساء موضحًا أن 40 % من ضحايا الحرب على غزة أطفال.

وواصل «عبد العزيز» تصريحاته لافتًا أن الصهاينة لديهم عقيدة وهي كل ما هو غير صهيوني فإنه يجوز قتله، منوهًا أن للصهاينة هدف خبيث وهو القضاء على أهل فلسطين بالكامل حيث أنهم يتبعون سياسة الأرض المحروقة، بمعنى أنهم يقومون بقصف الأراضي وهدم المنازل، حتى إذا تعافي المصابين الفلسطينيين من إصاباتهم وجروحهم لم يجدوا مأوى لهم فيضطر للهجرة لمكان أخر وتخلو الأرض لهم وفرضوا سيطرتهم على كامل الأراضي.