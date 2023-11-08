عالمة مصرية في الذكاء الصناعي تفوز بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

حققت عالمه مصريه فى مجال الذكاء الصناعي إنجازا كبيرا بفوزها بجائزة مجمع الملك سلمان العالمى للغة العربيه.

قام الدكتور عبد الله بن صالح الوشمى أمين عام المجمع بتكريم العالمه المصريه الدكتوره منى دياب الأحد الماضى بعد فوزها بجائزة المجمع في فرع حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة في فئة الأفراد .

جاء فوز الدكتورة منى دياب لتميُّز إسهاماتها في خدمة اللغة العربية باثراء التجربة الواسعة في مجال معالجة اللغة الطبيعية بشكل عام، فقد أسهمت في إعداد معايير بحثية جديدة في مجال علوم الحاسب، وطورت حلولًا وأنظمة متخصصة، في الإملاء العربي، والصرف، والنحو، والدلالة، والمعجم، والترجمة الآلية، وأنظمة الحوار الآلي، والنمذجة الحاسوبية للغة العربية ولهجاتها، إضافة إلى إشرافها العلمي على عدد كبير من الطلاب والباحثين.



وفى تصريحات لـ "بوابة الوفد" على هامش التكريم قالت الدكتوره مني دياب كبيرة علماء الذكاء الصناعى فى ميتا المالكه لمواقع فيس بوك وانستجرام وواتس اب أن اللغه العربية أصبحت الان موجوده على خريطة الذكاء الصناعي فى العالم بكل لهجاتها ، وأن هذا الإنجاز تحقق بعد مجهودات كبيرة على مدار 16 عاما حيث تم إعداد برامج متميزه حول حوسبة اللغة العربية دفعت جوجل للإعتماد على أحد هذه البرامج فى النحو.



وحول حوسبة اللغه وهو مجال الفوز بالجائزة قالت الدكتوره منى دياب البرامج التى أشرفنا على تطويرها تعتمد عليها حاليا الكثير من المواقع خاصه مواقع التواصل الاجتماعى، وأشارت إلى توسيع حدود الذكاء الصناعي فيما يتعلق باللغة العربية ليخرج من بوتقة اللغه الانجليزيه وذلك بعد تقديم دفعه برامج لمعالجة اللغه العربيه عبر الحاسب الالى .



وأكدت الدكتوره منى دياب أهمية علم حوسبة اللغويات حيث يعد أجد العلوم الأساسية فى مجال الذكاء الصناعي، وخرج منه الكثير من المنتجات التى نستخدمها فى حياتنا اليوميه مثل آلية للبحث على جوجل وآبل سيرى والترجمه الآليه بمشغل جوجل.