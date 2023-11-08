مرور أسيوط يشن حملة مكبرة ويضبط 75 سيارة ملاكي تطمس اللوحات المعدنية

تتواصل الحملات الأمنية لمرور أسيوط بإشراف اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط واللواء توفيق جاد مدير المباحث، لمكافحة ظاهرة تعدي أصحاب السيارات الملاكي على القوانين المرورية. هذه الحملات التي تم تنفيذها بالتعاون مع ضباط إدارة المرور بحضور العميد إسماعيل المحرزي مدير المرور والعميد محمد عبدالعزيز وكيل الإدارة والعقيد أحمد الإدريسي رئيس مباحث المرور، أسفرت عن ضبط 75 سيارة ملاكي.

تبين أن أصحاب هذه السيارات قد قاموا بطمس اللوحات المعدنية وتغيير الأوصاف الرسمية المطابقة للقانون، وبذلك تم تجاوز شروط تركيب لوحات المركبات في نطاق المحافظة. وتأتي هذه الحملات ضمن توجيهات وزارة الداخلية لتطبيق القوانين المرورية وضمان سلامة المركبات والمطابقة للمعايير اللازمة.

يشكل خرق قوانين المرور تهديدًا للسلامة العامة ويعرض سائقي السيارات والمشاة للخطر. وقد أكدت السلطات المعنية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث سيتم التحفظ على السيارات المخالفة ومحاكمة أصحابها أمام القضاء.

تهدف هذه الحملات إلى توعية المجتمع بأهمية احترام القوانين المرورية وتكريس ثقافة الالتزام بتركيب لوحات المركبات المعتمدة وفقًا للشروط المحددة. كما تُعزز الحملات من الوعي المروري لدى أصحاب السيارات وتوضح لهم أن القوانين تفرض عقوبات رادعة على المخالفين.

تأمل السلطات المعنية أن تشهد هذه الحملات نتائج إيجابية في تقليل حوادث المرور والتخفيف من الخروقات المرورية. وتدعو الجميع إلى الالتزام المطلق بالقوانين المرورية وتجنب أي تجاوزات تعرض الجميع للخطر. فالالتزام هو المفتاح لتحقيق سلامة المرور وحماية الحياة البشرية.