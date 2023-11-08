"تمكين المرأة المصرية الريفية" في أولى فعاليات الأسبوع الثقافي بالسويس

شهدت مدرسة الأهرام الثانوية الصناعية المشتركة بقرية العمدة، أولى فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة السويس ضمن برنامجها المعد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

تضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان "دور المرأة في التنمية الريفية " تحدثت خلالها د. عبير علي - مدير عام المجلس القومي للسكان، عن الأدوار المتعددة التي تقم بها المرأة في المجتمع الريفي كالمساهمة في الإنتاج الزراعي، إلى جانب مهام العمل المنزلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسرة.

كما تناولت المشكلات التي تعاني منها المرأة في الريف، ومنها ارتفاع نسبة الأمية، قلة فرص التعليم، هذا إلي جانب بعض المشكلات الناتجة عن العادات والتقاليد كالزواج المبكر، كثرة الإنجاب، وتقيد سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة السياسية.

واختتمت حديثها بذكر دور الدولة وجهودها لمواجهة تلك المشكلات من خلال تمكين المرأة الريفية للارتقاء بجودة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

تلى ذلك ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم إشراف الفنانة إيمان خالد.

يأتي ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، والإدارة العامة لثقافة القرية.