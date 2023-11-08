في اليوم العالمي للعمران.. نهضة حضارية ومعمارية في عهد السيسي

تحتفل مصر والعالم اليوم باليوم العالمي للعمران، كمناسبة عالمية مهمة للتذكير بمدى أهمية التطوير والتخطيط لتغيير شكل العالم، مع المحافظة على المباني التراثية التي توجت تاريخ حقب زمنية مهمة.

شهدت مصر في الآونة نهضة حضارية ومعمارية في حقبة الرئيس السيسي، عن طريق تصميم عدد من المدن الجديدة التي غيرت من شكل الخريطة المصرية وحلت العديد من الأزمات وأبرزها "القضية السكانية".

وتُجدر الإشارة إلى أن معدل الإنفاق على المدن منذ 1978 حتى 2022 بلغ حوالي 240 مليار جنيه، وهو بمعدل 1.7 مليار جنيه في السنة، ومنذ عام 2014 حتى 2022 معدل الإنفاق على المدن 45 مليار جنيه في السنة.

ولعل أبرز تلك المدن هي مدينة المنصورة الجديدة، ومدينة العلمين والعاصمة الإدارية فضلًا عن الإسماعيلية الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة.

العاصمة الإدارية

هي أبرز المدن التي تم بناؤها في عهد الرئيس السيسي، وتعد مدينة عالمية وهي أيضا إحدى أهم المشروعات الجديدة التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية ويهدف من خلالها نقل العاصمة لخلق فرص جديدة للإسكان والعمل وتوفير حياة ذكية تتكيف مع التطور التكنولوجي والحضاري وتنوع المستوى السكاني من خلال إتاحة الفرصة لمختلف مستويات الدخل والثقافة بداخل المدينة، من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050.

فيما تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 168 فدانًا وتتكون من تجمع محمد بن زايد الشمال ومركز للمؤتمرات ومدينة للمعارض ومنطقة حكومية وحي سكني ومدينة طبية وأخرى رياضية وحديقة مركزية تبلغ مساحتها 8 كم مربع وتقام المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة على مساحة تقدر بـ 10.000 فدان ومن المخطط أن يصل عدد السكان في تلك المرحلة إلى 7 ملايين نسمة.

مدينة المنصورة الجديدة

تعد إحدى مدن الجيل الرابع التى دُشّنت بقرار جمهورى فى الأول من مارس 2018، ليستمر العمل عليها فى سبيل ضم هذه المدينة إلى قاطرة الثورة العمرانية لإنشاء المدن الجديدة، ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر 680000 نسمة، والتي تتمتع المدينة بطبيعة جغرافية مميزة، فهى تجمع بين المناطق الصحراوية ناحية الشاطئ، والمناطق الزراعية صوب الدلتا ومحافظة الدقهلية.

مدينة العلمين

تقع المدينة على ساحل البحر المتوسط شرق مطار العلمين بحوالى 35 كم على مساحة 48 ألف فدان، وجارٍ حاليًا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 14 ألف فدان.

وتضم جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحرى، المدينة التراثية على مساحة 260 فدانًا، الممشى السياحى بطول 7 كم، بخلاف أكثر من 37 ألف وحدة سكنية بـ18 برجًا، وعمارات "الداون تاون"، والحى اللاتينى، وكمبوند 700 فدان بعدد 10800 وحدة "شاليهات وفيلات"، وإسكان مميز بعدد 1920 وحدة، وعدد 4096 وحدة سكن مصر.

الإسماعيلية الجديدة

كما تتضمن خريطة المدن الجديدة مدينة الإسماعيلية الجديدة، وتصل مساحتها 2157 فدانًا، وكذلك مدينة العبور الجديدة (بمساحة 58 ألف فدان – وتضم وحدات سكنية مختلفة)، ومدينة حدائق أكتوبر (بمساحة 70 ألف فدان، وبها: مركز المال والأعمال – مناطق سكنية – فنادق – ناد رياضى – مناطق مفتوحة – إسكان متميز – مدينة السينما – المدينة الطبية – مدينة التجارة – 41.5 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى – 4 آلاف وحدة بمشروع سكن مصر – عدد من المبانى الخدمية، ومن المقرر أن تستوعب نحو 3 ملايين نسمة.

مدينة حدائق العاصمة

تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها 33.8 ألف فدان، تقع فى محافظة القاهرة، شرق مدينة بدر، يحدها من الغرب الطريق الدائرى الإقليمى، ومن الشرق طريق القاهرة – السويس الصحراوى من كيلو 56 إلى كيلو 75، ويحدها من الشمال خط سكة حديد عين شمس – السويس، والمدينة ملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة، كما جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 2350 فدانًا، وتتكون من عدد 21552 وحدة إسكان اجتماعى، بالإضافة إلى عدد 7128 وحدة إسكان متوسط.