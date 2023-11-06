الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن خطورة القضية السكانية وآثارها على التنمية المستدامة بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حرص الدولة المصرية على التعامل مع القضية السكانية وإدارتها من منظور تنموى شامل ، يعتمد فى الأساس على الإرتقاء بالخصائص السكانية.

 

ووجه، بتنفيذ لقاءات لرفع الوعى لدى النشء والشباب بخطورة القضية السكانية ، وآثارها السلبية على مشروعات التنمية المستدامة  ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية  ، بضرورة تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية.

 

من جانبها، أوضحت ماريه نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أنه تم عقد مجموعة من الأنشطة و اللقاءات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية ، وذلك بالتعاون مع مديريتي ، الصحة والسكان ، والتربية والتعليم ، والمجلس القومي للسكان ، على مستوى مراكز وقرى المحافظة وقرى حياة كريمة ، وعدد من المدارس الثانوية ، شملت ، ( الثانوية الفنية للبنات ـ وحيد حبشي الثانوية للبنات ـ المنيا الثانوية بنات ـ الثانوية التجارية للبنات ـ الثانوية الفندقية للبنات)، حيث استهدفت الأنشطة النشء والشباب لتوعيتهم بخطورة الزيادة السكانية والآثار السلبية المترتبة عليها.

 

وأضافت ، أن اللقاءات تنوعت ما بين ندوات بالمدارس ،ـ تهدف إلى غرس ثقافة تنظيم الأسرة لدى الأجيال الجديدة من الفتيات ، وزيادة الوعى لديهن بخطورة الزيادة السكانية ، وتأثيراتها على معدلات التنمية المأمولة ، وتقديم عروض مسرحية حول قضيتي ، (زواج القاصرات ـ ختان الإناث) للتعريف بخطورة تلك القضايا والإجراءات القانونية ، والتي تتخذها الدولة حيال من يشارك في تلك الجرائم ، فضلا عن أنشطة رياضية ، بمشاركة الطلاب حول قضية الزيادة السكانية.

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