ندوة عن خطورة القضية السكانية وآثارها على التنمية المستدامة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حرص الدولة المصرية على التعامل مع القضية السكانية وإدارتها من منظور تنموى شامل ، يعتمد فى الأساس على الإرتقاء بالخصائص السكانية.

ووجه، بتنفيذ لقاءات لرفع الوعى لدى النشء والشباب بخطورة القضية السكانية ، وآثارها السلبية على مشروعات التنمية المستدامة ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ، بضرورة تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية.

من جانبها، أوضحت ماريه نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أنه تم عقد مجموعة من الأنشطة و اللقاءات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية ، وذلك بالتعاون مع مديريتي ، الصحة والسكان ، والتربية والتعليم ، والمجلس القومي للسكان ، على مستوى مراكز وقرى المحافظة وقرى حياة كريمة ، وعدد من المدارس الثانوية ، شملت ، ( الثانوية الفنية للبنات ـ وحيد حبشي الثانوية للبنات ـ المنيا الثانوية بنات ـ الثانوية التجارية للبنات ـ الثانوية الفندقية للبنات)، حيث استهدفت الأنشطة النشء والشباب لتوعيتهم بخطورة الزيادة السكانية والآثار السلبية المترتبة عليها.

وأضافت ، أن اللقاءات تنوعت ما بين ندوات بالمدارس ،ـ تهدف إلى غرس ثقافة تنظيم الأسرة لدى الأجيال الجديدة من الفتيات ، وزيادة الوعى لديهن بخطورة الزيادة السكانية ، وتأثيراتها على معدلات التنمية المأمولة ، وتقديم عروض مسرحية حول قضيتي ، (زواج القاصرات ـ ختان الإناث) للتعريف بخطورة تلك القضايا والإجراءات القانونية ، والتي تتخذها الدولة حيال من يشارك في تلك الجرائم ، فضلا عن أنشطة رياضية ، بمشاركة الطلاب حول قضية الزيادة السكانية.