السجن المشدد 15 سنة لموظف أنهى حياة جاره بسبب شجار أطفال بأسيوط

عاقبت محكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة رئيس المحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، بمعاقبة موظف بالجرم المشهود. السجن المشدد 15 سنة، لأنه أنهى حياة جاره بسبب شجار بين أطفال بمنطقة الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط.

أقصى عقوبة هي 15 سنة للموظف الذي أنهى حياة جاره بأسيوط

ترجع وقائع القضية رقم 10318 لسنة 2022 جنايات أسيوط، إلى ورد بلاغ من مستشفى الإيمان العام بوصول “مصطفى م. ل.” 25 سنة، جثة، بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

توصلت التحقيقات إلى أن المتهم “حسين م. ل.”، 37 عاماً، موظف. حدثت خلافات بين شقيق المجني عليها ونجل المتهم “أطفال”، نتج عنها قيام المتهم بالاعتداء على شقيق المجني عليه، وذهب كلاهما إلى منزله، وعندما عاد المجني عليه إلى منزله علم من شقيقه أن المتهم كان يعتدي عليه، فذهب إلى منزل المتهم لتوبيخه على ذلك التصرف، فقام المتهم بالاعتداء عليه بشتمه من شرفة منزله، وتمكن الجيران من اصطحاب المجني عليه وانصرفوا، دون أن يذكروا ذلك. ونزل المتهم من منزله حاملاً سكيناً «بندقية بيضاء»، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه وقام بالاعتداء. وطعنه في قدمه وصدره، مما أدى إلى وفاته.