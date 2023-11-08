كنده علوش: لن تعود الحياة كما عهدناها قبل 7 أكتوبر

أعربت الفنانة كنده علوش عن استياءها وحزنها بسبب الأحداث الجارية منذ 7 أكتوبر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إكس قائلة: لن نعود كما كنا، حتى أولئك الذي يبدو وكأنهم لايكترثون لن يعودوا كما كانوا، فالهواء الذي نتنفسه بات أثقل والأرض اهتزت ومالت استقامتها، بات للعب الأطفال وضحكاتهم قدسية أكبر وفقدت كل المظاهر والتفاهات معناها، أما الألم فتغير معناه واستقر في عمق القلب للأبد.

كندة علوش

فيلم نزوح

جدير بالذكر أن أخر أعمال كندة كان فيلم "نزوح"، بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.

وتدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.