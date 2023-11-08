حسام هيبة: لا نفرق بين المستثمر المحلي والأجنبي الجميع له نفس المزايا

أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن قانون الاستثمار لا يُفرق بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن الجميع له نفس المزايا والحوافز.

واوضح هيبة، خلال الجلسة الحوارية بعنوان "التحديات الكبرى للاستثمار في البنية التحتية" ضمن فعاليات اليوم الثالث من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن قطاع النقل هو من أهم القطاعات في مصر، والذي تولي الدولة أهمية كبيرة له، وأن حجم الاستثمارات في القطاع يعكس سعي الدولة لتحقيق النجاح فيه.

جذب استثمارات محلية ودولية لتحقيق خطة التنمية المستهدف

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الدور الأساسي للهيئة هو جذب استثمارات محلية ودولية لتحقيق خطة التنمية المستهدف، والترويج لملف الاستثمار في مصر.

أكد الدكتور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تعمل في إطار خطة الدولة لجلب الاستثمارات المحلية والدولية لتحقيق خطط التنمية المستهدفة، مشيرة إلى أن الهيئة اعمل على على العديد من المحاور منها الترويج لمناخ الاستثمار والترويج لقطاعات معينة ومشروعات معينة والتعاون مع الوزرات لتحديد نوع المستثمر المطلوب وتقديم المشروع للمستثمر.

وقال هيبة في كلمته باليوم الختامي لمعرض ومؤتمر النقل الذكي أن الهيئة تستخدم ادوات مختلفة للترويج للاستثمار كمؤتمرات مثل مؤتمر النقل الذكي وكذلك عقد اجتماعات والاعلان عن خريطة مصر ونشر مشروعات بها والتي بها يدخل المستثمر على الخريطة ويحدد نوع المشروع المهتم به وكل مشروع فيه التفاصيل الكاملة بالجهة الطارحة للمشروع.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان المحور الثاني هو تبسيط الإجراءات واقتراح حوافز استثمارية مختلفة والعمل مع جميع جهات الدولة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، وكذلك تفعيل الموافقة الواحدة، لافتًا إلى أنه المحور الثالث هو مواجهة التحديات والمتابعة مع المستثمر تسهيل الإجراءات وتقديم جميع ما يحتاجه.