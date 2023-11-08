عاجل
وزير الرياضة ورئيس الزمالك يرافقان العامري فاروق أثناء جراحة المخ
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ3 حاملات صواريخ من طراز كاليبر في البحر الأسود

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني اليوم الأربعاء أن الجيش الروسي لا يزال يحتفظ بثماني سفن حربية في مهمات قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك ثلاث حاملات صواريخ يصل إجمالي عدد صواريخها إلى 24 صاروخ كروز من طراز كاليبر.

txt

روسيا: يتعين على واشنطن أن تتحمل مسؤولية تزويد أوكرانيا بالأسلحة

txt

أوكرانيا تختبر طائرة بدون طيار محلية الصنع يصل مداها لألف كيلومتر

txt

بعثه برشلونة  تصل إلى أوكرانيا استعدادًا لمباراة شاختار في دوري أبطال أوروبا

وذكرت القوات البحرية في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أنه لا تزال هناك سفينة معادية في بحر آزوف، وأخرى في البحر الأبيض المتوسط.

 

وأوضح البيان، نقلًا عن قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، أن القوات الروسية باستطاعتها إطلاق ما يصل إلى 56 صاروخ كروز من نوع كاليبر على الأراضي الأوكرانية في هجوم واحد.

 

وفي موسكو  أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان جاجين اليوم أن القوات الروسية قضت على مجموعتي احتياط من القوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أرتيوموفسك.

مواد متعلقة

السويد ترسل 8 مدافع هاوتزر إلى أوكرانيا

روسيا: خسائر أوكرانيا في هجومها المضاد تجاوزت 90 ألف جندي بين قتيل وجريح

صادرات أوكرانيا من الحبوب والبقوليات تتجاوز 9 ملايين طن في 2023

الجاليات العربية في أوكرانيا تتضامن مع أهالي قطاع غزة.. وتؤكد دعمها للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني

روسيا: أوكرانيا تحلم بإشعال حرب أخرى في القوقاز وبريدنيستروفيه
الجريدة الورقية