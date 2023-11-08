أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ3 حاملات صواريخ من طراز كاليبر في البحر الأسود

أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني اليوم الأربعاء أن الجيش الروسي لا يزال يحتفظ بثماني سفن حربية في مهمات قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك ثلاث حاملات صواريخ يصل إجمالي عدد صواريخها إلى 24 صاروخ كروز من طراز كاليبر.

وذكرت القوات البحرية في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أنه لا تزال هناك سفينة معادية في بحر آزوف، وأخرى في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح البيان، نقلًا عن قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، أن القوات الروسية باستطاعتها إطلاق ما يصل إلى 56 صاروخ كروز من نوع كاليبر على الأراضي الأوكرانية في هجوم واحد.

وفي موسكو أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان جاجين اليوم أن القوات الروسية قضت على مجموعتي احتياط من القوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أرتيوموفسك.