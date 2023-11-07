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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: يتعين على واشنطن أن تتحمل مسؤولية تزويد أوكرانيا بالأسلحة

الأسلحة الأمريكية
الأسلحة الأمريكية

 أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، أنه سيتعين على الولايات المتحدة في نهاية المطاف الاعتراف بمسؤوليتها عن قتل الأبرياء بالأسلحة الأمريكية التي تم توفيرها لأوكرانيا.

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 وجاء في بيان الخارجية الروسية، الذي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "نقترح أن يواجه الأمريكيون الحقيقة. عاجلًا أم آجلًا، سيتعين على الحكومة الأمريكية أن تتحمل المسؤولية عن مقتل الأبرياء في الهجمات الإرهابية التي نفذتها القوات الأوكرانية بأسلحة أمريكية الصنع"، ردًا على تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية والمتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي.

 وأشارت السفارة الروسية إلى أن كيربي في تصريحاته "كذب بلا خجل بشأن تعمد الجنود الروس تعذيب وقتل المدنيين في أوكرانيا".

 وشد البيان على أن السياسيين الأمريكيين بحاجة إلى أن يفهموا أنه "لوقف إراقة الدماء، عليهم أولًا أن يتوقفوا عن ضخ إمدادات عسكرية بمليارات الدولارات إلى نظام كييف". كما أشار إلى أن التصرفات الخطيرة للولايات المتحدة لن تغير من تصميم روسيا على الدفاع عن مصالحها الوطنية ومواطنيها.

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