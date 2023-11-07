أوكرانيا تختبر طائرة بدون طيار محلية الصنع يصل مداها لألف كيلومتر

ذكرت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية أن الجيش الأوكراني أنهى مؤخرا اختبارات طائرة جديدة بدون طيار محلية الصنع يصل مداها إلى ألف كيلومتر.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أوكرانيين رسميين، لم تُسمهم، أن الطائرة الانتحارية بدون طيار الجديدة نفذت عمليات وأصابت أهدافا روسية بالفعل خلال عملية انتشارها الأولى.

وأضافت أن الطائرة المسيرة الجديدة قادرة على حمل رأس حربي يصل وزنه إلى 75 كيلوجراما لمدى يصل إلى ألف كيلومتر، كما أن بوسعها مراوغة الأسلحة ومنظومات الدفاع الإلكترونية الروسية.

وقال هيرمان سميتانين، المدير العام لمؤسسة "أوكروبورونروم" الحكومية الأوكرانية المُصنعة للطائرة الذي تولى هذا المنصب منذ شهر يونيو 2023، إن "هذه الطائرة المُسيرة جرى إنتاجها بكميات كبيرة وطلبتها قواتنا المسلحة. وقد ضربت بالفعل أولى أهدافها الروسية. ويبلغ مداها 1000 كم".

كانت مؤسسة "أوكروبورونروم" الحكومية الأوكرانية المُصنعة للطائرة قد أعلنت في نهاية عام 2022 أنها تعكف على إنتاج "طائرة بدون طيار بعيدة المدى".

وفيما لم تُنشر سوى تفاصيل فنية قليلة عن هذه الطائرة المُسيرة الجديدة، ذكرت مؤسسة "أوكروبورونروم" الحكومية الأوكرانية أنها قامت بشراء مكونات هذه الطائرة من موردين أجانب؛ فيما جرى تصميم وتنفيذ برامج وأنظمة توجيه واتصالات وتجميع أجزاء الطائرة في أوكرانيا من قبل خبراء محليين.

من ناحية أخرى، قالت الخدمة الصحفية لشركة "روستيليكوم" الروسية، إن الاتصالات بين منطقة كالينينجراد والجزء المتبقي من روسيا تعمل بشكل طبيعي وأن الحادث الذي وقع على خط اتصالات الألياف الضوئية تحت سطح البحر من كينجيسيب إلى كالينينجراد لم يؤثر على عمليات البنية التحتية للاتصالات.

وذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، أن الخدمة الصحفية لوزارة الاقتصاد الفنلندية، أبلغت بأنه تم اكتشاف تلف كابل اتصالات البلطيق التابع لشركة "روستيليكوم" في المنطقة الاقتصادية الفنلندية في خليج فنلندا.

وقالت شركة "روستيليكوم": "الاتصالات بين منطقة كالينينجراد والجزء المتبقي من روسيا تعمل بشكل طبيعي، ولم يؤثر الحادث الذي وقع على خط اتصالات الألياف الضوئية تحت سطح البحر من كينجيسيب إلى كالينينجراد على عمليات البنية التحتية للاتصالات وتوفير الخدمات للمستخدمين في المنطقة، حيث يتم نقل البيانات وتنظيمها على طول الطرق البرية، كما توجد قنوات اتصال فضائية احتياطية".

وأضافت الشركة أن أقسام الشركة بدأت التخطيط والتحضير لأعمال الاسترداد بعد تلقي معلومات حول الحادث.