استعداد لطرحه.. انتهاء أحمد العوضي من تصوير فيلم الإسكندراني

انتهى الفنان أحمد العوضي من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم الإسكندرانب، استعدادا لعرضه عام 2024.

فيلم "الإسكندرانى" بطولة أحمد العوضي ويشاركه كلا من: زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وغيرهم،والفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.

قصة فيلم الإسكندراني

تدور أحداث الفيلم حول شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده بيومي فؤاد وابنه العوضي ومحمود حافظ.

وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

وكان أخر أعمال العوضي، مسلسل "ضرب نار" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، وشاركته البطولة ياسمين عبد العزيز، وكلا ومجموعة من الفنانين منهم: ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.