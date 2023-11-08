عاجل
وزير الرياضة ورئيس الزمالك يرافقان العامري فاروق أثناء جراحة المخ
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري المصري.. الأهلي يملك الأفضلية تاريخيًا أمام سيراميكا كليوباترا

الاهلى
الاهلى

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا عصر اليوم، في لقاء مباراة مؤجل من  الاسبوع الثاني ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

 

txt

مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

txt

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

تاريخ مواجهات الاهلى وسيراميكا كليوباترا 

وتقابل فريق الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في 6 مباريات سابقة، قبل صدام اليوم في مسابقة الدوري المصري، استطاع ابناء القلعة الحمراء تحقيق الانتصار في أربع مواجهات، وتعادل في مباراتين، ويملك سجلا خالى من الهزائم.

 

موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز 


وتقرر انطلاق صافرة احداث مباارة الاهخلى وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير, مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس، كريم فؤاد.

في خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، موديست.

 

 

الجريدة الورقية