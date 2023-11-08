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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

مارسيل كولر مدرب
مارسيل كولر مدرب الأهلي

يتقابل فريقا الاهلي ونظيره سيرميكا كليوباترا، عصر اليوم، فى المبارة التى تجمع الفريقين، بالجولة الثانية المؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

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الأهلي وسيراميكا.. غيابات الأحمر صداع في رأس كولر قبل صدام الليلة بالدوري

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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري المصري

تشكيل الاهلى المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري 

 في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو.

في خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباتار بالدوري المصري في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم ، بالإسبوع الثاني المؤجل بالمسابقة للموسم الحالى 2023 ـ 2024.

 

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