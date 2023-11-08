توقف المخابز عن العمل في شمال قطاع غزة بسبب نقص الوقود

توقفت المخابز عن العمل في شمال قطاع غزة، بسبب نقص الوقود والمياه ودقيق القمح، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن الأوضاع في غزة بعنوان "الأمل يتبخر أمام أهل غزة ويبقى الواقع المر.. عنوان المشهد عند مستشفى الشفاء".

وذكر التقرير أن تفتيت الأمل الأخير لأهل غزة، هذا هو عنوان المشهد عند مستشفى الشفاء، أكبر مركز طبي في قطاع غزة، والذي يضم ما يقرب من 50 ألف نازح فلسطيني لم يجدوا ملجأ من العدوان الإسرائيلي والغارات المتتالية إلا إليه.

القصف الإسرائيلي

ونوه التقرير إلى أنه ورغم أهوال القصف الإسرائيلي وما يرتكبه الاحتلال من مجازر طالت في معظمها النساء والأطفال، لم ينس أطفال غزة طفولتهم داخل أروقة وخيام محيط مستشفى الشفاء، غير أن القلق والخوف على فقدان الأب أو الأم هو المسيطر عليهم في كل لحظة جراء القصف والغارات والحصار المطبق على القطاع.

مستشفى الشفاء

وتابع: "صامدون رغم كل شيء؛ ليست مجرد كلمات تتردد على لسان فلسطينيي غزة، بل إن نازحي مستشفى الشفاء أثبتوا أنهم لا يخشون الموت، فبالرغم من التهديدات المتتالية من جيش الاحتلال والتي وصلت إلى الاستهداف الفعلي لمحيط مستشفى الشفاء وأعلاه يصرون على عدم مغادرة المكان".