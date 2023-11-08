أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء في الأسواق.. وزيادة 1500 جنيه للصويا

أسعار زيت الطعام.. حالة من الاستقرار والهدوء النسبي شهدتها أسعار زيت الطعام بالرغم من تسجيل زيت الصويا ارتفاعات هائلة بنحو 1500 جنية للطن، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية وسوق الجملة.

وخيم الثبات لدى المستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 40 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

ويتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء في الاسواق

الزيت

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 42,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 51,000 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وقفز بشكل حاد سعر زيت الصويا، بمقدار 1500 جنيه، مسجلًا 54,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 50,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

وثبت سعر زيت الأولين، مسجلًا 49,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.