الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 29

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الأربعاء 8 - 11 - 2023، إذ حذرت المواطنين من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 30 20

6 أكتوبر 30 19

بنهــــا 29 21

دمنهور 28 19

وادي النطرون 31 19

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 29 19

الزقازيق 30 20

شبين الكوم 30 20

طنطا 29 20

دمياط 27 21

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 31 19

السويس 31 20

العريش 27 19

رفح 26 18

رأس سدر 32 22

نخل 29 17

كاترين 26 14

الطور 29 23

طابا 30 22

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 27 19

العلمين الجديدة 27 19

مطروح 27 19

السلوم 28 18

سيوة 30 17

رأس غارب 32 23

الغردقة 34 24

سفاجا 32 22

مرسى علم 31 23

شلاتين 32 24

حلايب 29 25

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 29 24

الفيوم 30 19

بني سويف 30 19

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 33 19

قنا 35 22

الأقصر 37 21

أسوان 37 23

الوادي الجديد 36 22

أبوسمبل 36 23