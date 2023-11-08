5 فئات مستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.. تعرف عليها

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين، إلا أنها حددت 5 فئات فقط يحق لهم إضافة أبنائهم على بطاقات التموين من أجل الحصول على الدعم الشهري الذي توفره وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ 64 مليون مواطن.

ويبحث الكثير من المواطنين عن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، بغية إضافة أبنائهم في حالة استحقاقهم والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الوزارة للأسر الأكثر احتياجًا.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

أصحاب معاش تكافل وكرامة.

أصحاب معاش الضامن الاجتماعي.

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

أسر الشهداء.

أبناء الأسر البديلة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

يجب على المواطن تقديم صورة من المستندات المطلوبة لمكتب التموين والأصل للاطلاع كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

صورة بطاقة التموين.

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد لباقي أفراد البطاقة الحاليين.

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المراد إضافتهم.

صورة من كارت معاش تكافل وكرامة، أو كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي.

مستند يثبت استشهاد الأب.

استمارة أداء الخدمة وإقرار بيانات من مكتب التمن.