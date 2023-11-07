الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

ترتفع عمليات البحث بين الحين والآخر عن إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وذلك للاستفادة من الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين والذي يتضمن سلع استهلاكية تحتاجها كافة الأسر.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين إلكترونيًا:

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الضغط على خدمات التموين.

ثم الضغط على ضم أفراد أسرتي.

اضغط على فتح حساب جديد

وبعد إنشاء حساب يتم الضغط على خدمات التموين.

كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

كتابة اسم المولود “الطفل- الطفلة” الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيًا.

إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، حتى تتم إضافة مواليد لـ بطاقة التموين.

كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة “ضم الأبناء”.

الضغط على أيقونة “إضافة”.

فئات يحق لها إضافة المواليد على بطاقات التموين

كما حددت وزارة التموين عددًا من الفئات التي يحق لها إضافة المواليد علي بطاقات التموين والتي تشتمل على 4 فئات نوضحها في السطور التالية:

أصحاب معاش تكافل وكرامة.

أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة.

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر البديلة.

أسر الشهداء.

فيما حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الأوراق والمستندات التي يحتاجها المتقدم لإضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

صورة بطاقة التموين الخاصة برب الأسرة.

اسم صاحب البطاقة.

الرقم القومي.

رقم البطاقة التموينية.

عدد أفراد البطاقة والأفراد المراد إضافتهم.

الأرقام القومية للأفراد المراد إضافتهم.

رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد، وهما: زوج وزوجة و2 من الأبناء.

يمكن أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

ينخفض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.