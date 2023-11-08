استقالة وزير حكومة الظل البريطاني بسبب غزة

استقال وزير حكومة الظل البريطاني عمران حسين من منصبه في حزب العمال.

جاءت الاستقالة احتجاجًا على موقف رئيس الحزب كير ستارمر من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، والنأي بنفسه عن دعم وقف إطلاق النار في غزة.

ويُعد قرار حسين بمثابة ضربة لزعيم حزب العمال، الذي كان يحاول الحفاظ على تماسك حزبه في نقاش متزايد الانقسام حول ما إذا كان ينبغي على القيادة أن تدعم وقف إطلاق النار في غزة.

وقال حسين في خطاب استقالته إلى ستارمر: لقد أصبح من الواضح أن وجهة نظري بشأن الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة تختلف بشكل كبير عن الموقف الذي تبنته.

وأضاف أن الحزب بحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك والدعوة إلى وقف إطلاق النار.

كان النائب عن حزب العمال البريطاني المعارض، عمران حسين، واضحًا في إدانته للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، لكنه قال إن الوضع في غزة أصبح الآن مروعًا.

وأكد حسين أنه يريد أن يكون مدافعًا قويًا عن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

ونشر: من الواضح أنني لا استطيع بما فيه الكفاية، وبكل ضمير حي، أن أفعل ذلك من على مقاعد البدلاء بالنظر إلى موقعي الحالي، مؤكدًا أنه سيواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار بما يتماشى مع مطالب الأمين العام للأمم المتحدة، وبعد ذلك، من أجل التوصل إلى حل دائم يحقق السلام

وأضاف حسين أنه منزعج للغاية من تعليقات السير ستارمر بشأن الحرب في غزة، مستطردًا أن حزب العمال يجب أن يكون صريحًا في الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

عمران حسين هو أول عضو برلماني من حزب العمال يستقيل بسبب الصراع في غزة.