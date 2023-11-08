كيف تطهر قلبك بالدعاء؟

الدعاء هو عبادة من أفضل العبادات وأسهلها وأحبها إلى الله عز وجل، يلجأ العبد لربه وهو لا حول له ولا قوة، عبد ضعيف يلجأ ببابه يناجيه بخشوع وتضرع وفيما يلي ادعية مكتوبة قصيرة مؤثرة: وأيضاً اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

علاوة على اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسالك الهدى والسداد.

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك



