التفاصيل الكاملة لحفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما

أقيم أمس الجمعة، حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما في نسخته الثامنة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن .

تضمن الحفل حضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم إسعاد يونس ومي عمر ومحمد سامي وإياد نصار وباسم سمرة وطه دسوقي وأحمد غزي وأحمد عبد الوهاب ومريم الجندي وهدى الإتربي وشيكو، هدى الإتربي، ليلى أحمد زاهر وغيرهم.

كرم الحفل الفنان محمد صبحي ، والذي أعرب عن سعادته البالغة بتكريمه، قائلًا في كلمة مسجلة له تم عرضها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما : "أعتذر عن عدم الحضور للحفل وذلك لانشغالي بتحضير عمل مسرحي جديد،أشكر كل القائمين على راديو إنرجي على هذا التكريم الخاص".

وتابع محمد صبحي، قائلًا:"تكريمي يمثل لي شيء كبير ومهم على الرغم من همي الكبير بالفن في الوطن العربي الذي يمر بهذه الظروف الصعبة ".

كما قدمت إسعاد يونس، جوائز الأفضل لأبطال مسلسل كامل العدد بلس 1، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024.

وظهر طه الدسوقي، خلال حفل جوائز إنرجي بالكوفية الفلسطينية، أثناء تكريمه، بعدما فاز مسلسله حالة خاصة بجائزة الأوف سيزون بتصويت الجمهور، كما حصل الفنان على جائزة التميز.

حصد الموسيقار الكبير هاني شنودة، جائزة التميز من حفل كأس إنرجي للدراما، والذي أقيم مساء أمس الجمعة .

أعرب هاني شنودة عن سعادته بهذا التكريم، قائلًا في كلمته: "كنت فاكر ان الناس نسيتني والمسلسل ده لما اتعرض عليا حسيت إنه مختلف وربنا كتبلي عمر جديد عشان ابقى الوحيد اللي موجود من فرقة المصريين واحضر العمل ده لان احنا فرقة كانت بتعمل أغاني بجد".

حصل مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، على جائزة أفضل عمل درامي طويل بتصويت لجنة التحكيم.

كُرم باسم سمرة، خلال حفل إنرجي، عن دور “عيسى الوزان” في مسلسل العتاولة، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024.

استغل باسم سمرة، تكريمه بحفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، مقدمًا الدعم للشعب الفلسطيني الذي يواجه أبشع أنواع جرائم الحرب من قبل العدو الصهيوني المُحتل.

قام باسم سمرة بتوجيه الدعم للقضية الفلسطينية، قائلًا: "أشكركم على التكريم وأشكر كل الحضور وكل الدعم لأهالي فلسطين الأبطال".

حفل جوائز كأس إنرجي للدراما

وشهد حفل كأس إنرجي للدراما منح جائزة خاصة لأفضل مسلسل خارج رمضان وكانت الجائزة من نصيب مسلسل "حالة خاصة" ومن بطولة نجم الستاند أب كوميدي طه الدسوق، الذي يقوم ببطولته الأولى، بجانب النجوم غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.



وكان الموسم الثامن من كأس إنرجي للدراما شهد إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم البرنامج بالأعمال المشاركة وبنسب التصويت وتكونت لجنة التحكيم من الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي .