مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق برامج جديدة في 6 دول 

انتهى مجمع الملك سلمان العالمى للغة العربية من إطلاق برامج جديدة لتعلم اللغة العربية فى 6 دول .

وقال الدكتور عبد الله بن صالح الوشمى الأمين العام للمجمع فى حفل تكريم الفائزين بجائزة المجمع فى دورتها الثانيه أنه يوجد حاليا فريق من المجمع في الصين وبا لأمس القريب كان هناك مجموعات في الإمارات وتونس، بالإضافة إلى الإنتهاء مؤخرا من برامج أذربيجان وتايلند والبرازيل وبنغلاديش وغيرها. تهدف البرامج إلى نشر اللغة العربيه فى مختلف الدول.

كان المجمع قد أطلق منذ أيام معجم الرياض للغة العربية المعاصرة، والمسار البحثي، وتحدي الإلقاء للأطفال، بالإضافة إلى استكمال حزمة مشاركات في عدة معارض للكتاب والتراث والترجمة. وأشار الأمين العام للمجمع إلى بدء فعاليات برنامج نمذجة وبرنامج برمجان العربية وبرامج الانغماس الذي يشارك فيها طلاب من عدة دول، وأعلن الوشمى إطلاق المؤتمر السنوى للمجمع خلال أيام.

وأكد أن تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربية يجسد اهتمام المملكة وعنايتها بلغتنا العربية، وسعيها الدؤوب لتمكينها ونشرها في الدّاخل والخارج؛ وهو مايُعزِّز نشر المعرفة، والوعي باللّغة العربية، ويحقق أهداف رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية، في فروع الجائزة الأربعة، وهي: تعليم اللُّغة العربية وتعلّمها، وحوسبة اللُّغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة، وأبحاث اللُّغة العربية ودراساتها العلمية، ونشر الوعي اللُّغوي وإبداع المبادرات المجتمعية اللُّغويه، يعد ثمرة من ثمرات هذه الجهود الكبيرة والمُقدّرة لخدمة اللغة العربية.

وأشار إلى أن جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تعد إحدى المبادرات الأساسية التي أطلقها المجمع لخدمة اللُّغة العربية، وتعزيز حضورها، وتكريم المُتميزين فيها، وتقدير جميع المُختصين المعنيين بها، وذلك بمعايير رصينة، تتمثل في : الإبداع والابتكار، والتميز في الإنتاج، والشمولية، وسعة الانتشار.