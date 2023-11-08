الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لليوم الثاني على التوالي.. مصر للطيران تواصل اجتماعاتها في معرض سوق السفر العالمي WTM

توقيع بروتوكول
توقيع بروتوكول

 

واصلت مصر للطيران اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي في معرض سوق السفر العالمى WTM المقام فى لندن خلال الفترة من 6 إلي 8 نوفمبر 2023.

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مصر للطيران تواصل خطتها التوسعية وتفتتح خط طيران مباشرًا بين القاهرة وچاكرتا

وشهد جناح مصر للطيران عدة اجتماعات تنسيقية مع وكلاء السياحة والسفر والطيران ومنظمى الرحلات من مختلف دول العالم، لمناقشة أليات التعاون مع مصر للطيران والاستفادة من شبكة خطوطها الجوية الممتدة إلي ما يقرب من 72 نقطة حول العالم.

كما تم توقيع بروتوكول بين مكتب مصر للطيران في لندن و flight catchers للبيع online والتسويق الدعائي لمصر للطيران في لندن و Saga travel لتنظيم مجموعات سياحية إلى مصر.

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