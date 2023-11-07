وظائف خالية بـ مصر للطيران.. اعرف الشروط

يبحث الكثيرون عن وظائف خالية بمرتبات مجزية، حيث تعلن عن من الوزارات عن وظائف شاغرة لديها أو من خلال بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص.

أعلنت شركة مصر للطيران للخدمات عن حاجة الشركة للخدمات الأرضية لشغل بعض الوظائف للعمل بالشركة.

وظائف شركة مصر للطيران

وذلك عن طريق عقد عمل أحد عشر شهراً بشرط مؤهل عال مناسب لتوفير عقد عمله مع إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة .

- تسرى أحكام القوانين واللوائح المعمول بها بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وتعتبر مكملة ومتممه للإعلان.

- الشركة لن تقبل أى طلبات غير مستوفية الشروط الواردة بعاليه وتقدم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني ووسيلة التواصل سوف تكون عن طريق الموقع الإلكترونى والإيميل الخاص بالمتقدم وعلى المتقدمين

- المتابعة الدائمة للموقع الإلكترونى ولن يلتفت إلى أى طلبات تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد لتقديم الطلبات .

- اجتياز جميع الإختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجراتها و توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيها للمؤهل العالي وخمسون جنبها للمؤهل المتوسط فوق متوسط والإعدادية لخزينة الشركة لا ترد

الشروط العامة لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

الإنتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جداً أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

يتم تقديم الطلبات على شبكة الإنترنت (HTTP://HRHOLDING.EGYPTAIR.COM) بدون

وان يتم التقديم لشغل تلك الوظائف خلال الفترة من ۲۰۲۳/۱۱/۷ حتى ۲۰۲۳/۱۱/۲۱ ولمده خمسة عشر يوما .

على أن يتم تقدم صورة من المستندات التالية في المواعيد التي تحددها الشركة وهي :- المؤهل الدراسي . بطاقة الرقم القومى (سارية المفعول) .

يشترط مؤهل متوسط او فوق متوسط و إجتياز الاختبارات المقررة .

شهادة ميلاد مميكنة حديثة .

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه .

السيرة الذاتية (CV) .

الرخصة المهنية أولى او ثانية ( سارية المفعول ).

لا يزيد السن عن ثلاثين عاما في تاريخ نهاية الميعاد المحدد للتقديم على الموقع

فيما عدا وظيفة سائق جرار / مهبط / نقل برى لا يزيد عن خمسه وثلاثون عاماً.

أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى (القاهرة الجيزة / القليوبية على أن يكون العنوان

ان يكون مدون ببطاقة تحقيق الشخصية عند التقدم على الموقع البطاقة سارية المفعول) .

وظيفة فني إستقبال وترحيل طائرات، مطلوب رخصة قيادة مهنية درجة ثانية عن طريق عقد عمل أحد عشر شهراً بشرط اجتياز الاختبارات المقررة وان يكون المتقدم للوظيفة حاصل على الإعدادية او مؤهل متوسط صناعي و لديه رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية

مطلوب وظيفة ضابط حركة تحميل لمدة أحد عشر شهراً بشرط إجادة الحاسب الألى إجادة تامة و اجتياز الإختبارات المقررة و مؤهل عال مناسب.

وظيفة فني حركة تحميل ( B.R.S ) بعقد عمل أحد عشر شهراً

وظيفة حركة وكاله، عن طريق عقد عمل أحد عشر شهراً بشرط إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة و إجادة الحاسب الألى إجادة تامة و إجتياز الاختبارات المقررة و مؤهل متوسط صناعی.

وظيفة عقد عمل سائق جرار مهبط و نقل برى عقد عمل لمدة أحد عشر شهراً بشرط اجتياز الإختبارات المقررة .