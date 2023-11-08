طارق مصطفى: أرفض العمل مدربا عاما في الزمالك.. والفريق في حاجة لـ4 لاعبين جدد في يناير

أكد طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أنه لم يتلقى اتصالات من مسئولي نادي الزمالك للعمل ضمن الجهاز الفني، مؤكدا بأن طموحه العمل كمدير فني، وليس مدرب عام.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لو التعاقد مع مدرب أجنبي سيفيد نادي الزمالك، فيتواجد معتمد جمال معه بصفة طبيعية كمدرب عام، أما لو مدرب أقل من النادي فيجب الاعتماد على معتمد كمدير فني للفريق وهو مدرب كبير وقادر على تحمل المسئولية الفنية للفريق الأبيض".

وأضاف: "الجميع يعلم طموحي جيدا ولقد عملت في الدوري المغربي كمدير فني وصعب جدًا العودة لمنصب أقل في الأجهزة الفنية، وأنا من ابناء نادي الزمالك وأتمنى دعم معتمد جمال في المرحلة المقبلة".

وأكمل: "نادي الزمالك لديه لاعبين مميزين ولكن ينقصه دكة بدلاء جيدة، ولم يكن سوى شيكابالا الوحيد الذي يستطيع صناعة الفارق لو كان بديلا، ووسط الملعب دائمًا لو كان قويًا يكون الفرق جيد، وكانت هناك أخطاء عديدة خصوصا في الأمور الانضباطية، مثل مغادرة حسام عبدالمجيد لمعسكر مباراة ومن ثم العودة للعب بشكل أساسي في المباراة التالية، والفوارق قليلة بين اللاعبين".

وأشار إلى أن الزمالك لديه فريق جيد، ولكن لابد أن يكون البديل على نفس مستوى الأساسي، وأحمد فتوح من أبرز اللاعبين ولكن ما يفعله ليس في مصلحته، وعليه النظر للخروج للاحتراف الخارجي، خصوصا في ظل النقص الكبير في مركز الظهيرين في مصر وخارجها، وأصبح الاعتماد على اللاعب الأجنبي في مركز الظهير الأيسر.

وأوضح: "فتوح كان لديه فرصة لتجديد عقده مع إمكانية وضع شروط للاحتراف الخارجي لكنه لم يفعل ذلك، وأنا مؤيد لقرار مجلس الإدارة بعرضه للبيع بعدما ترك معسكر الفريق قبل لقاء زد، خصوصا أنه يعرف ظروف النادي وارتكب خطأ كبير، وسوف يتعرض للتجميد خلال المرحلة المقبلة ولن يلعب كثيرًا، كان عليه التعامل بشكل أفضل من ذلك، وما فعله يضر بمشواره الاحترافي".

وتابع: "نادي الزمالك يحتاج لـ4 لاعبين جدد خلال الانتقالات المقبلة يصنعون الفارق، ورشحت عدة أسماء مثل وليد الكرتي وأسامة جلال ومحمود صابر لاعبي بيراميدز، لاعبين لديهم القوة والسرعة والمهارة، وإمام عاشور ومحمود صابر من أكثر اللاعبين المميزين الذين يمتلكون ميزة التسديد من الخارج".

وأتم: "الزمالك صبر كثيرا على أوسوريو، وكان هناك مدربين كثيرين من أبناء النادي قادرين على تولى المنصب مثل خالد جلال وطارق يحيى ومحمد صلاح وعبدالحميد بسيوني وآخرون".