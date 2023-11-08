الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يانكون يرفض ضم محمد صبحي لحراس مرمي الأهلي

محمد صبحي
محمد صبحي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي عرض على ميشيل يانكون مدرب حراس الفريق إمكانية التعاقد مع محمد صبحي حارس الزمالك مع إمكانية إعارة حمزة علاء.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "يانكون أشاد بالحارس صبحي ولديه إمكانيات جيدة، لكن النادي الأهلي ليس في حاجة لتواجده مع الفريق خصوصا مع وجود محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف".

وأضاف: "يانكون أكد أن صبحي حارس مميز، لكنه ليس في حاجة لوجوده ضمن صفوف الأهلي، ولذلك وافق على رحيل علي لطفي من أجل المشاركة أيضا مع امتلاك الفريق لحراس آخرين".

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