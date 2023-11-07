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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في كأس مصر

بيراميدز
بيراميدز

 أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الزمالك في إطار مواجهات كأس مصر.

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 ويتواجه بيراميدز مع الزمالك في السابعة من مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

 وجاءت القائمة على النحو التالي:

 حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

 خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - علي جبر.

 خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبدالله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا - رمضان صبحي - بلاتي توريه - أوجو صامويل - محمد رضا بوبو.

 خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس.

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