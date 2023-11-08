رسميًا.. اتحاد جدة يعلن رحيل البرتغالي نونو سانتو

أعلن نادي اتحاد جدة رحيل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتولى حسن خليفة المهمة الفنية لحين التعاقد مع مدرب جديد.

إقرأ أيضًا..

وكتب الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي علي منصة " أكس " : " يعلن النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي نونو سانتو وذلك بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول ".

وأضاف النادي في البيان الصادر عنه : " وسيتولي مساعد المدرب حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تشكيل الجهاز الفني بما يُلبي تطلعات وطموحات جماهيره ، وتتوجه إدارة الاتحاد بالشكر للمدرب نونو سانتو على ما قدمه خلال فترة عمله الماضية، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة ".

وكان الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة تلقي هزيمة مفاجئة من مضيفه القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

كما خسر العميد مباراته الأخيرة في دوري روشن السعودي وذلك أمام فريق الشباب بهدف نظيف.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.