راجح مشرفا عاما على مركز إعداد القادة ومديرا لوحدة الأزمات والكوارث بجامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها قرارا برقم 2642 لسنة 2023م وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 49 لسنة1972 في شأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بتكليف الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد السعيد راجح – مشرفا عاما على مركز إعداد القادة ومديرا تنفيذيا لوحدة الأزمات والكوارث بالجامعة.

يذكر أن الدكتور إبراهيم راجح قد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة بنها وماجستير في الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة بنها.

كما حصل على الدكتوراه في الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية من جامعة تينسي بالولايات المتحدة الأمريكية ودبلوم في إدارة الجودة الشاملة من الجامعة الأمريكية ودبلوم في حقوق الإنسان من الجامعة الأمريكية .

وشغل راجح العديد من المناصب من بينها مستشار وزير التعليم العالي السابق للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية ووكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

كما شغل العديد من الوظائف الأكاديمية والإدارية منها مدير ومشرف على مستشفيات بنها الجامعية ورئيس لجنة المتابعة للخطة الإستراتيجية للجامعة ووكيل كلية الطب ونائب رئيس وحدة إدارة جودة المشروعات وعضو في مجلس صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة .

وكذلك عميدا لمعهد أعداد القادة بحلوان ورئيس اللجنة القومية للأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات وغيرها من المناصب.

وأكد راجح أن الجامعة وبتوجيهات من رئيسها الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي تتبنى خطط طموحة تهدف إلى الارتقاء بالجامعة والنهوض بها. .