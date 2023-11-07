الجريمة في الدراما المصرية ما بين الواقع والخيال

جسد العديد من الفنانين قصص إجرامية، منها ما حدث بالفعل ومنها من خيال المؤلف، وحققت أعمالهم نجاح كبير لسنوات طويلة.

مسلسل سفاح الجيزة

وكان اخر مسلسل حقق نجاح كبير من هذه النوعية، هو مسلسل سفاح الجيزة، بطولة أحمد فهمي، الذي استطاع جذب المشاهدين، وخلق حالة من الجدل ومناقشة لأحداث المسلسل خلال فترة عرضه على مواقع التواصل الإجتماعي.

سفاح الجيزة

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والجريمة، حول عدد من الجرائم الغامضة، والمبررات والدوافع التي جعلت بطل المسلسل قاتل متسلسل.

المسلسل من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمد صلاح العزب وعماد مطر، وبطولة أحمد فهمي وشاركه العديد من الفنانين منهم صلاح عبدالله، باسم سمرة، ركين سعيد، هايدي خالد، حنان يوسف، وغيرهم.

مسلسل حدث بالفعل

تم عرض مسلسل حدث بالفعل بطولة غادة عبد الرازق، بعد عرض سفاح الجيزة، وحقق أيضًا نجاح ومشاهدات، وأثار فضول واهتمام المشاهدين لمعرفة الأحداث.

مسلسل حدث بالفعل

تدور قصة المسلسل حول طبيبة نفسية اسمها عاليا وابنها أحمد، وهو إبنها الوحيد ويقع في حب أميرة التي أتت للعلاج النفسي عند والدته وتقابلا صدفة، ولكن تشعر عاليا بسيطرة أميرة على أحمد وسحب البساط من تحت قدميها فتقرر الإنتقام من أميرة وخطفها وحبسها في فيلاتها، ويتطورالأمر إلى القتل.

مسلسل ريا وسكينة

بعد 18 عام على مسلسل ريا وسكينة، تم إعادة عرضه الفترة الماضية، وشاهده الجمهور بنفس شغف مشاهدته لأول مرة، ولا شيء غريب في ذلك الأمر لأن أبطال العمل نجوم من الدرجة الأولى ولهم جمهور كبير، ويحتلون مكانه كبيرة في قلوب جمهورهم.

مسلسل ريا وسكينة

وعلى الرغم من أن المسلسل يجسد قصة أخطر عصابة في القرن الماضي، إلا أن أحداث المسلسل تدور في إطار كوميدي، حول قصة الأختين ريا وسكينة، وهما من أشهر مجرمات القرن العشرين في مصر.

المسلسل بطولة نخبة من النجوم وهم: عبلة كامل التي جسدت دور ريا، وسمية الخشاب قدمت دور سكينة، وسامي العدل دور زوج ريا حسب الله، ودور عبد العال زوج سكينة جسده رياض الخولي، والفنان صلاح عبد الله قدم دور عبد الرازق، وأحمد ماهر في دور عرابي، وإخراج جمال عبد الحميد.

في كل أسبوع يوم جمعة

هو مسلسل جريمة قام ببطولته آسر ياسين، وشاركته البطولة منة شلبي، والمسلسل أحداثه غير واقعية، لكنه مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة

وتدور أحداث المسلسل في جو من الغموض والجريمة، حول نديم الكاتب المتوحد، وتقع في حبه نور التي تتحول إلى قاتلة متسلسلة متزوجة من رجل متوحد.

مسلسل الميزان

هو مسلسل تدور أحداثه داخل كواليس عالم الجريمة والمحاكم والمحاماة، بما يخصها من ألاعيب وخطط وقضايا مختلفة، من خلال حبكة مثيرة مليئة بالمفاجآت.

مسلسل الميزان

والمسلسل من بطولة غادة عادل، باسل خياط، محمد فراج، أحمد فهمي، ناهد السباعي، صبري قواز، وغيرهم، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد خالد موسى وطارق زهران.