بسبب قرط ذهب .. حبس المتهمين بإنهاء حياة مسنة بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهمين في واقعة قتل مسنة علي يد عامل وزوجته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما امرت جهات التحقيق ، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.

بسبب قرط ذهب .. حبس المتهمين بقتل مسنه شبرا الخيمة

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بالعثور على جثة مسنة، بمسكنها بدائرة القسم وسرقة قرطها الذهبى.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (عامل وزوجته، مقيمان بالعقار سكن المجنى عليها).وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة حيث قام العامل بالدلوف إلى مسكن المجنى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة وإستولى على قرطها الذهبى الذى كانت ترتديه ولاذ بالهرب، وطلب من زوجته التصرف فى القرط الذهبى بالبيع لـ (عامل بمحل ذهب "حسن النية").

وأرشد عن (جزء من المبلغ المالى) المتحصل عليه، وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وأرشد عميلهما حسن النية عن القرط الذهبى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيق في اختطاف طبيب بسبب خلافات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق، بحبس المتهمين في واقعة اختطاف طبيب لديه معلومات جنائية بالخانكة ، كما أمرت جهات بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتحفظ على المتهمين.

وكان قد تلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا بقيام 3 أشخاص بالحضور إلى أحد المراكز الطبية واصطحاب (طبيب بذات المركز له معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا - مقيم بدائرة المركز) لتوقيع كشف طبى منزلى واستقلاله رفقتهم سيارة ملاكى وعدم عودته للعمل أو التوجه لمسكنه.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الجيزة)كما أرشدوا عن مكان تواجد المجنى عليه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحد المتهمين إثر خلافات مالية بينه والمجني عليه وأقر المجنى عليه بصحة الأحكام الصادرة ضده وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة مستأجرة، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.