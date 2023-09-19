شعبة الدخان تكشف عن 3 خطوات لحل أزمة السوق السوداء للسجائر (فيديو)

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، آخر تطورات أزمة أسعار السجائر في السوق المحلي، قائلا: "أنا محروق من اللي بيحصل في هذه الصناعة والتي تتعرض لسوق سوداء".

وأضاف رئيس شعبة السجائر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، أن هناك 3 خطوات لحل أزمة السوق السوداء للسجائر في مصر، أولها؛ تعديل الضريبة على السجائر، وثانيها؛ نقلب هرم توزيع السجائر، وثالثها؛ في يد النائب العام، وذلك من خلال توزيع ما تم ضبطه في السوق السواء على محطات الوقود التابعة للدولة، بالأسعار الرسمية.

سعر علبة السجائر الكليوباترا وصل إلى 50 جنيها في السوق السوداء

وأشار إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر، إلى أن سعر علبة السجائر الكليوباترا وصل إلى 50 جنيها في السوق السوداء، وسعرها الرسمي 24 جنيها للعلبة فقط، بمعنى أن الزيادة تصل إلى الضعف بنسبة 100%.