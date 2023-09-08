رئيس شعبة الدخان: "لو محلتش أزمة أسعار السجائر اعدموني" (فيديو)

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، عن 3 خطوات لحل أزمة أسعار السجائر، مؤكدًا أن الأزمة ليس لها علاقة بالاستثمارات الأخيرة في شركة الشرقية للدخان.

قال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "mbc masr" اليوم الخميس: "هقول 3 حلول واعدموني في ميدان عام لو المشكلة متحلتش"، متابعًا: "أنا أكتر واحد يعرف المشكلة فين ومبفهمش حاجة غير مهنتي".

خطوات حل أزمة أسعار السجائر:

أوضح أن الخطوة الأولى تتمثل في سرعة إصدار التشريع الضريبي للسجائر، والثانية قلب الهرم التوزيعي متابعًا: "مينفعش نعمل نفس الخطوات ونستنى نتيجة مختلفة".

ذكر أن الخطوة الثالثة تتمثل في الإفراج عن الكميات التي صادرتها الشرطة من المحتكرين في الأسواق، مضيفًا: "أنا قدمت طلب للنائب العام أنه يفرج عنها وتتباع في محطات وطنية ودي مش هتزود الأسعار".

تابع: “ملاحقة التجار في باب البحر جعلتهم ينتقلون إلى أماكن أخرى مثل أكتوبر”، مطالبًا بمحاسبة من يسرق أموال المواطنين.

زايدة انتشار التدخين بشكل كبير في مصر:

وفي سياق متصل أكد الدكتور وائل صفوت رئيس الإتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، أن عالميًّا أصبحت مصر من الدول التي تزيد بها معدل انتشار التدخين بشكل كبير، خصوصًا بالنسبة للشباب والفئات العمرية الصغيرة، خاصة بعد ظهور فئات عمرية جديدة وانتشار السجاير المهربة.

أضاف أن التبغ المهرب احتل 30%، بالأكشاك المباع فيها وخصوصًا مع ارتفاع السعر وندرة السجائر في الفترة السابقة.

تابع رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين: أن 70 مليار سيجارة هذا هو الرقم الرسمي لكمية السجائر المستهلكة في مصر، كما أن استخدام السجائر الإلكترونية غير مذكور ولا يتم معرفة الكميات المباعة، كما أن الشركة الشرقية للدخان هي المعلنة عن الأرقام الرسمية لاستهلاك السجائر.

بيع ٤ مليارات علبة سجائر سنويًّا:

ذكر وائل صفوت عدد الأشخاص المستخدمين للسجائر الإلكترونية، بأنهم حوالي 20 مليون مدخن منهم 6 ملايين يدخنون التبغ المهرب الذي لم يحمل علامات وصورًا تحذيرية وذلك لرخص سعره، مضيفًا أنه يتم بيع 4 مليارات علبة سجائر سنويًّا وهذه نسبة معتدلة.