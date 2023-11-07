ابنة كاتي بيري تخطف الأنظار في حفل والدتها الأخير.. الظهور الأول لها (شاهد)

خطفت ابنة الفنانة العالمية كاتي بيري الأنظار في ظهورها الأول منذ ولادتها قبل ٣ أعوام وذلك في حفل والدتها الذي اقيم في لاس فيغاس حيث حضرت برفقة والدها أورلاندو بلوم، وتفاعل الحضور معها بشكل كبير بسبب مرحها وخفة دمها.

كاتي بيري توجه رسالة حب لإبنتها "ديزي"

ووجهت كاتي لابنتها رسالة مؤثرة خلال تواجدها على المسرح قائلة:"ديزي! أحبك كثيراً"، أنتِ صديقتي المفضلة، وأنا سعيدة للغاية لأنك هنا".

ديزي ابنة كاتي بيري

في نهاية العرض أعربت كاتي عن امتنانها لأحبائها، خصوصا أولئك الذين دعموا إقامتها في لاس فيغاس، قائلة "لقد أنشأت هذا العرض بعد ولادة ابنتي ديزي دوف، عندما التقيت بها كان الأمر كما لو أن كل الحب الذي كنت أبحث عنه ظهر أخيرا،

وأضافت هذا العرض مخصص للطفل الداخلي للجميع وللأمل في أنه ربما إذا استطعنا جميعا رؤية الحياة من خلال عيون طفل ، فسنكون أحرارا".

ديزي ابنة كاتي بيري

تعليق كاتي بيري على الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة

كانت قد نشرت بيري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الاشهر منشوراً تدعو فيه الى السلام، حيث قالت: "السلام لجميع الأطفال" دون ان تنحاز لطرف محدد وهو ما انتقده العديد من متابعيها معتبرين أن عليها دعم الضحية، كونها شخصية مؤثرة وتملك قاعدة جماهيرية واسعة.

كاتي بيري تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر فنانة متابعة على تويتر في العالم

جدير بالذكر ان كاتي بيري دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر فنانة متابعة على منصة “إكس”- تويتر سابقًا - في العالم، حيث يتابعها ما يزيد عن 100 مليون شخص من أنحاء العالم.

كاتي بيري

وسجلت الفنانة رقماً آخراً في كتاب جينيس بأخذها لقب صاحبة أغلى إكسسوار في العالم الذي ارتدته في فيديو كليب dark horse والذي يزيد سعره عن مليون دولار أمريكي، كما تولت منصب سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف في 3 ديسمبر 2013.